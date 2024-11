Robbie Williams in concerto a Trieste, mostra su Warhol a Gorizia

Dopo Sting e Alanis Morissette, un’altra grande star mondiale si esibirà in Friuli Venezia Giulia la prossima estate, in occasione dei grandi eventi annunciati per GO! 2025. Robbie Williams il 17 luglio si esibirà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Un gran colpo che va ad arricchire le proposte che si stanno organizzando per festeggiare le due Capitali europee della cultura Nova, Gorizia e Nova Gorica, ma non l’unico. In calendario è stato infatti annunciata anche una mostra su Andy Warhol. ‘Andy Warhol. Beyond Borders’ sarà ospitata a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia dal 20 dicembre 2024 al 4 maggio 2025. L’esposizione sul fondatore della Pop Art offrirà uno spaccato del lavoro e della vita dell’artista, con decine di opere, installazioni multimediali e fotografie d’autore che ne ripercorrono la carriera artistica e la vita.

“Siamo entusiasti di ospitare eventi di questa portata a Gorizia e a Trieste”, ha commentato il presidente Fedriga annunciando i due eventi. L’esposizione sul fondatore della Pop Art sicuramente calamiterà l’attenzione del pubblico, mentre il concerto di Robbie Williams rappresenterà anche un’opportunità per promuovere le eccellenze della nostra regione”.

Il Concerto di Robbie Williams, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Trieste, FVG Music Live e VignaPR, sarà uno dei grandi eventi di GO!2025&FRIENDS.