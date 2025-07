Robbie Williams sold out a Trieste, prezzi triplicati negli hotel

Trieste si prepara ad accogliere una folla internazionale per l’unica tappa italiana del tour di Robbie Williams, in programma giovedì 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco. I 28mila biglietti disponibili sono andati esauriti, con un 30% acquistato all’estero (principalmente Slovenia e Croazia, ma anche Germania, Svizzera e altri 15 paesi) e il restante 70% in Italia, di cui solo il 30% in Friuli Venezia Giulia.

L’evento ha avuto un impatto significativo sul sistema ricettivo cittadino. Gli hotel sono quasi tutti sold out, con un’occupazione del 98% per la notte del concerto. I prezzi delle camere sono triplicati: hotel a tre stelle hanno raggiunto 350-400 euro, mentre soluzioni di fascia alta toccano i 1500 euro. Maurizio Giudici, presidente di Federalberghi Trieste, ha definito il concerto “l’evento clou degli ultimi anni”, sottolineando la “visibilità enorme” che garantirà alla città. L’evento rientra nel programma Go2025&Friends, a supporto di Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura.