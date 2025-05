L’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ha raccolto l’appello del Comitato sorto a Passons contro l’ipotesi che in paese sorga un centro per minori non accompagnati e ha voluto testimoniare la presenza delle istituzioni, rivolgendosi anche in maniera molto diretta alle associazioni per un dialogo costruttivo. Ha risposto all’invito del comitato anche l’eurodeputata Anna Maria Cisint, che ha ribadito il sostegno alla cittadinanza.