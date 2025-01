Roberti: sulle zone rosse non ci fermiamo e valutiamo nuovi provvedimenti

«Ovviamente non ci fermiamo alle zone rosse, valutiamo continuamente nuovi provvedimenti per garantire alle nostre cittadine e ai nostri cittadini sempre maggior serenità nelle nostre comunità».

L’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti è soddisfatto dei primi indicatori sulle zone rosse istituite a Trieste e Udine e la Regione proseguirà con i finanziamenti alle attività commerciali per l’installazione di videocamere di sorveglianza o vigilanza privata visti anche i costanti furti che stanno accadendo in questi giorni.

«Tutto questo – prosegue Roberti – lo stiamo mettendo in campo giorno dopo giorno e quindi ogni volta che rileviamo un problema, che sia appunto sporadico, episodico o strutturale, noi vogliamo fare il possibile per farlo terminare il prima possibile».

Tornando al tema delle zone rosse per il bilancio conclusivo bisognerà attendere il 31 marzo «Ma è evidente – sottolinea l’assessore – che tutto quello che mettiamo in campo e tutti gli strumenti che mettiamo in campo per dare una risposta concreta ai cittadini e alle nostre comunità per risolvere un tema che oggi riguarda soltanto alcuni episodi, ma che si è lasciato andare può diventare sempre più pesante e ingombrante per il cittadino, sono sicuramente viste di buon occhio».