Rogo di Capodanno a Pasian di Prato, procedimento approda al Gup

Udienza preliminare questa mattina in Tribunale a Udine del procedimento per il rogo della struttura per minori non accompagnati della Cooperativa Aedis a Pasian di Prato, andata a fuoco la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. L’incendio costò la vita a Ledjan Imeraj, cittadino albanese di 17 anni, ospite della struttura deceduto a causa delle ustioni. Il giovane era arrivato due anni prima in Italia e si trovava in Friuli per seguire un corso da meccanico.Tre gli imputati per il reato di omicidio colposo. Si tratta del legale rappresentante di Aedis, Michele Lisco, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della cooperativa, Marco D’Ambros, e il titolare di SD Security Dealer, Gianni Mainardis, difesi rispettivamente dagli avvocati Paola Chialchia, Luca De Pauli e Roberto Mete.Nel dettaglio, Lisco è accusato di non aver valutato adeguatamente il rischio incendio, D’Ambros di non aver individuato tutti i fattori di rischio incendio e Mainardis di non avere cooperato con il datore di lavoro per garantire l’adeguata sicurezza e di non aver assicurato all’operatore in servizio quella notte una formazione specifica per quella che – secondo l’accusa – era una vigilanza, argomento che la difesa ha contestato già in fase d’indagini.Durante l’udienza, si sono costituiti parte civile i genitori e lo zio della vittima, rappresentate dall’avvocato Christian Vannucchi di Prato, e l’operatore, rappresentato dall’avvocato Maurizio Landelli, ustionatosi in diverse parti del corpo mentre cercava di mettere in salvo i minori.I difensori degli imputati hanno anticipato che non chiederanno di accedere a riti alternativi. L’udienza è stata rinviata a fine giugno, quando il gup Giulia Pussini deciderà in merito al loro rinvio a giudizio.