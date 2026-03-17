Rogo di capodanno, chiesto il rinvio a giudizio per tre imputati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha notificato a tre persone la richiesta di rinvio a giudizio in merito alla morte di Ledjan Imeraj, il cittadino albanese di 17 anni morto nel rogo della struttura per minori non accompagnati della Cooperativa Aedis a Pasian di Prato la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. L’udienza preliminare è stata fissata per il 7 maggio.

Quel giorno, davanti al gup Giulia Pussini, compariranno il legale rappresentante di Aedis, Michele Lisco, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della cooperativa, Marco D’Ambros, e il titolare di SD Security Dealer, Gianni Mainardis. I tre – difesi rispettivamente dagli avvocati Paola Chialchia, Fabrizio Delle Vedove e Roberto Mete – sono imputati di omicidio colposo.

Nel dettaglio, Lisco è accusato di non aver valutato adeguatamente il rischio incendio, D’Ambros di non aver individuato tutti i fattori di rischio incendio e Mainardis di non aver garantito un’adeguata formazione all’operatore in servizio quella notte.

L’incendio scoppiò al primo piano dell’edificio alle 2 del mattino del 31 dicembre. Tragico il bilancio: un ragazzo deceduto per le ustioni e per il fumo, un minore portato in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Verona e l’operatore ustionato in diverse parti del corpo mentre cercava di mettere in salvo i minori. Inizialmente, l’operatore – difeso dall’avvocato Maurizio Landelli – era stato iscritto nel registro degli indagati, ma la sua posizione è stata poi archiviata dal gip di Udine. Ora si trova tra le parti offese.