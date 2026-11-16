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Rogo di Cervignano, a 2 anni via al recupero del condominio

Appalto aggiudicato per il condominio devastato dall’incendio del dicembre 2024. Investimento da 1,6 milioni di euro, cantiere al via nei primi mesi del 2027
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Quasi due anni dopo il rogo, Ater Udine ha aggiudicato i lavori per recuperare i 24 alloggi di via Brumatti, a Cervignano del Friuli. L’appalto è stato affidato ad Argo Costruzioni Edili e Restauri. L’avvio del cantiere è previsto nei primi mesi del 2027, con una durata stimata di un anno. L’investimento è di un milione e 607 mila euro, coperto in parte dall’assicurazione e in parte con fondi Ater.

I lavori riguarderanno le strutture danneggiate, gli impianti, gli ascensori e la centrale termica. Al primo piano saranno rifatti gli impianti sotto i pavimenti, compromessi dal calore. Ater anticiperà anche alcune manutenzioni già previste, tra cui il rinnovo dei sanitari dal secondo piano in su e la predisposizione per la climatizzazione estiva.

Il rogo divampò nei parcheggi nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Distrusse una moto e 12 auto e costrinse 24 famiglie a lasciare casa. L’ultima ha ricevuto le chiavi di un nuovo alloggio nel marzo 2025. Il 2 novembre scorso, proprio per quel devastante incendio, il Tribunale di Udine ha condannato in primo grado a sette anni Rosario Bordonaro, imputato per l’incendio e per stalking nei confronti del proprietario della moto.

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