Rogo di Cervignano, a 2 anni via al recupero del condominio

Quasi due anni dopo il rogo, Ater Udine ha aggiudicato i lavori per recuperare i 24 alloggi di via Brumatti, a Cervignano del Friuli. L’appalto è stato affidato ad Argo Costruzioni Edili e Restauri. L’avvio del cantiere è previsto nei primi mesi del 2027, con una durata stimata di un anno. L’investimento è di un milione e 607 mila euro, coperto in parte dall’assicurazione e in parte con fondi Ater.

I lavori riguarderanno le strutture danneggiate, gli impianti, gli ascensori e la centrale termica. Al primo piano saranno rifatti gli impianti sotto i pavimenti, compromessi dal calore. Ater anticiperà anche alcune manutenzioni già previste, tra cui il rinnovo dei sanitari dal secondo piano in su e la predisposizione per la climatizzazione estiva.

Il rogo divampò nei parcheggi nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Distrusse una moto e 12 auto e costrinse 24 famiglie a lasciare casa. L’ultima ha ricevuto le chiavi di un nuovo alloggio nel marzo 2025. Il 2 novembre scorso, proprio per quel devastante incendio, il Tribunale di Udine ha condannato in primo grado a sette anni Rosario Bordonaro, imputato per l’incendio e per stalking nei confronti del proprietario della moto.