Rogo di Cervignano, sistemata anche l’ultima famiglia del condominio di via Brumatti

Anche l’ultima famiglia di Cervignano, evacuata dopo l’incendio che il 14 dicembre scorso portò allo sgombero totale del condominio di via Brumatti, è stata sistemata. Oggi è avvenuta la consegna delle chiavi del nuovo alloggio Ater nel quale il nucleo familiare si trasferirà nei prossimi giorni, lasciando una volta per tutte l’hotel in cui era stato provvisoriamente sistemato. 24, in totale, le famiglie per le quali il Comune, l’Ater e la Regione hanno trovato una nuova soluzione abitativa.

“Oggi si conclude un iter burocratico-amministrativo e umano che ci ha visti coinvolti per quasi tre mesi. Dopo più di 90 giorni siamo riusciti a riposizionare tutte le famiglie e a dare loro un nuovo alloggio”, spiega il sindaco di Cervignano del Friuli Andrea Balducci.

Le indagini sul rogo sono ancora in corso, ma da quanto è emerso al momento tutto fa presupporre che l’incendio sia partito da una motocicletta posteggiata all’esterno del plesso, data alle fiamme per un regolamento di conti tra due persone. Le fiamme si sono però propagate fra le auto, estendendosi poi anche al condominio Ater, ancora non utilizzabile.

“L’immobile risulta agibile, anche se privo di impiantistica”, sottolinea il primo cittadino. “L’edificio sarà ristrutturato e reso nuovamente disponibile per essere assegnato a 24 nuclei familiari”.