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Cronaca

Rogo di rifiuti e ramaglie, paura vicino all’aerocampo

A Pasian di Prato. Indagano i carabinieri.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Una densa colonna di fumo nero ha fatto scattare l’allarme, oggi pomeriggio, a ridosso dell’aerocampo di Campoformido. Alle 15 numerose chiamate al 112 hanno segnalato fiamme alte in un’area rurale nel comune di Pasian di Prato, mobilitando i vigili del fuoco.

Il rogo, alimentato da cumuli di ramaglie, legname e rifiuti, stava già intaccando la vegetazione circostante minacciando i campi vicini. Grazie all’intervento di due autobotti e delle squadre di terra, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse estendersi ulteriormente. Dopo lo spegnimento, i pompieri hanno proceduto alla bonifica dell’intera zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Arpa.

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