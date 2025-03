Rogo nella stanza dell’hotel: lui si cala dalla finestra, lei salvata dai vicini

GUARDA IL VIDEO Le urla e il fumo. Una richiesta di aiuto, dopo un acceso diverbio sentito da più persone, che è arrivata nel cuore della notte allo Sporting Hotel di Casarsa della Delizia.

Su quanto è accaduto alle 3.30 nella struttura ricettiva di via Aldo Moro stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri ma dietro l’incendio che ha distrutto una camera, al secondo piano della struttura, dove alloggiava una coppia di cittadini albanesi, lui di 43 anni, lei di 42, in Italia senza fissa dimora, ci potrebbe essere l’ombra del dolo.

Una storia di violenze, sia fisiche che verbali, mai formalmente denunciate da lei che, negli anni, si è presentata più volte all’ospedale con evidenti segni di percosse. Ed è attorno a questi episodi che stanno indagando i carabinieri.

Dopo che le fiamme avevano cominciato ad avvolgere la stanza, lui si è messo in salvo calandosi dal secondo piano. Ha riportato lesioni agli inferiori ed è stato condotto all’ospedale di San Vito anche per un principio di intossicazione. Era in evidente stato di agitazione e ha opposto resistenza sia ai carabinieri che al personale sanitario. E’ piantonato dai militari del Radiomobile.

Lei, invece, è stata salvata dai vicini di camera, due operai di Lecce, che hanno sfondato la porta della stanza bloccata, forse volutamente, da un armadio.

Tutta la struttura alberghiera, nella quale erano alloggiate una cinquantina di persone, la maggior parte di queste studenti polacchi, è stata fatta evacuare.