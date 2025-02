Museo del Ricordo di Roma, Giuli: “Il modo migliore perché la tragedia non sia dimenticata”

“La tragica ferita delle Foibe, per troppi anni celata dietro una coltre di colpevole silenzio, è una storia con cui tutti dobbiamo fare i conti per riprendere un cammino di concordia e armonia all’insegna della pace e dell’unione dei popoli. Il Museo del Ricordo sarà il modo migliore perché non si dimentichi quella storia tragica e si renda omaggio alle vittime. Sarà un luogo di conoscenza, d’incontro, di storie e una tappa importante nel percorso di giustizia che la storia delle foibe e dell’esodo, troppo a lungo dimenticata, merita. Il Museo del Ricordo, il cui decreto istitutivo porta la prima firma del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nascerà a Roma grazie alla stretta sinergia con la Regione Lazio, che fornirà il palazzo dietro Piazza del Popolo dove sorgerà, con la Regione Friuli Venezia Giulia e con il Comune di Roma. In questi giorni stiamo definendo statuto e atto costitutivo della fondazione che lo gestirà. Sarà a Roma perché questa è una storia che riguarda tutta l’Italia.”

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione della Giornata del Ricordo.