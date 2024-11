Romans, 25enne del posto trovato morto in strada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il corpo senza vita di un ragazzo di 25 anni residente in paese è stato trovato questa mattina in strada attorno alle 9 a Romans d’Isonzo in via del Molino, non distante dall’abitazione in cui viveva il giovane. I sanitari, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Per fare luce sulle cause che hanno portato alla morte del 25enne la Procura di Gorizia ha disposto un’autopsia sul corpo del giovane. Sul caso indagano i Carabinieri. Al momento una delle ipotesi è che il romanese sia morto a causa di un improvviso malore. La notizia si è diffusa in poche ore in paese, destando incredulità e dolore.