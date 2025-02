Romans d’Isonzo, salgono a tre i progetti di parchi fotovoltaici in paese

Ci sono – oltre a quella riguardante il sito tra le vie Sauro e del Castelliere – altre due richieste per la realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici a terra a Romans d’Isonzo, in aree ritenute sempre non idonee secondo il Comune. E’ emerso nel corso dell’audizione in IV Commissione del Consiglio regionale del sindaco Michele Calligaris sul caso del parco fotovoltaico a terra dal picco di potenza da quasi 12 mila kilowatt che potrebbe essere realizzato in un’area centrale del paese. Calligaris ha evidenziato la contrarietà al progetto, riguardante una superficie di circa 168 mila metri quadri a ridosso delle abitazioni tra le vie Sauro e del Castelliere, espressa dai 780 cittadini firmatari della relativa petizione. Il Comune ha invece individuato una superficie agricola, al confine con il territorio municipale di Villesse, con le caratteristiche necessarie per questa tipologia di interventi. “Sì agli impianti fotovoltaici a terra, ma non vicino alle case” è stato il concetto espresso in Commissione dal primo cittadino di Romans.