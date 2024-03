Ronchi, terza maestra indagata ma resta operativa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La bambina disabile che sarebbe stata maltrattata da due insegnanti sottoposte al momento agli arresti domiciliari non sta andando a scuola in questi giorni, mentre una terza maestra è indagata ma resta operativa. A fornire il quadro della situazione a Telefriuli è la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Ronchi dei Legionari Franca Soranzio, che racconta di aver incontrato nei giorni scorsi i genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia di via Fratelli Cervi per tranquillizzarli e per informarli di come lei stessa fosse stata tenuta completamente all’oscuro delle indagini da parte degli organi inquirenti.

“La terza maestra è operativa – spiega la dirigente scolastica – la sua posizione sembrerebbe molto più lieve rispetto a quella delle altre due insegnanti. Al momento la bambina disabile che sarebbe stata oggetto di maltrattamenti non sta invece frequentando la scuola: appena i genitori se la sentiranno di farle riprendere l’attività scolastica, provvederò a sostituire l’insegnante di sostegno con una supplente”.

E’ già stata avvicendata invece l’altra maestra: “Ho nominato – prosegue la dirigente scolastica – un’insegnante di classe di mia fiducia”. Soranzio non nasconde lo shock che ha pervaso la comunità scolastica al momento della diffusione delle prime notizie: “Sia noi che i genitori dei bambini siamo rimasti increduli, stiamo soffrendo tutti – evidenzia – si tratta di maestre che hanno sempre avuto un’ottima reputazione. Abbiamo fiducia nell’operato dei magistrati affinché facciano piena luce sulla vicenda. Mi dispiace molto per la nostra scuola perché abbiamo in piedi tanti progetti, come per esempio percorsi individualizzati di mentoring”.