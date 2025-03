Ronchi, un mazzo di fiori a ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La posa di un mazzo di fiori nei pressi del cartello posto a memoria del loro sacrificio è stato il momento culminante della cerimonia in cui sono stati ricordati all’esterno del municipio di Ronchi la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin nel trentunesimo anniversario del loro omicidio, avvenuto in Somalia nel 1994. Ad organizzare l’evento commemorativo sono stati, in collaborazione col Comune ronchese, realtà come Articolo 21, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo, Assostampa e Leali delle Notizie.

Il memoriale dedicato a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si trova proprio accanto alla panchina gialla posizionata per non spegnere i riflettori su un altro omicidio che sconvolse l’Italia, quello del ricercatore di Fiumicello Giulio Regeni, avvenuto nel 2016 in Egitto.