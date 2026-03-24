Rondine Cittadella della Pace vola anche in Friuli

Promuovere tra i giovani una cultura della relazione e della trasformazione del conflitto, offrendo strumenti educativi e metodologici ispirati al Metodo Rondine, che mette al centro la relazione interpersonale come come chiave per superare conflitti e contrapposizioni. E’ l’obiettivo del percorso che ha preso il via a Udine, coinvolgendo un migliaio di studenti e duecento docenti delle province di Udine e Pordenone.

L’iniziativa ‘Una rondine vola in Friuli’, promossa da Rondine Cittadella della pace, con le scuole del territorio e il sostegno della Fondazione Friuli, ha preso l’avvio ufficiale con un evento ospitato a Palazzo Antonini Stringher.