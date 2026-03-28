Rotonda davanti a Sorelle Ramonda, Tar annulla il no del Comune

Il Comune di Reana del Rojale presto si occuperà nuovamente della proposta di realizzare una rotonda sulla Tresemane, all’altezza delle Sorelle Ramonda. Il Tar del Friuli-Venezia Giulia, infatti, ha accolto il ricorso da Ramonda Abbigliamento srl e One More srl contro il rigetto del loro progetto, avvenuto nel settembre 2022, da parte dell’allora sindaco Emiliano Canciani e del segretario comunale.

Il braccio di ferro giudiziario tra l’Amministrazione comunale e le società risale al 2015, quando il Consiglio comunale approva una variante al Piano regolatore che prevede una rotatoria sulla Pontebbana all’altezza dei lotti delle due società, che l’anno dopo presentano un progetto esecutivo. La giunta prima lo approva, ma poi ne revoca l’approvazione per motivi tecnici. Nel 2022 le società presentano una nuova ipotesi progettuale, rigettata da primo cittadino e segretario comunale. Da qui il ricorso delle due società. Il giudice amministrativo ha dato loro ragione, ritenendo che l’ultima parola spettava non al sindaco, ma alla giunta.

“Tale situazione – spiega l’attuale sindaco di Reana, Anna Zossi – è stata superata dalla nuova ipotesi progettuale presentata dalle società e dallo studio di fattibilità su tutto il tratto stradale approvato dalla Regione. Il tema presto passerà al vaglio della giunta e del consiglio comunale”.