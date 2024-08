Rotta balcanica, scontro nei numeri. Il Sap chiede strutture adeguate sui confini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un calo del 4% rispetto allo scorso anno degli arrivi di migranti secondo le autorità slovene. Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e sinistra va all’attacco delle dichiarazioni di Marco Dreosto della Lega e di Emanuele Loperfido di Fratelli d’Italia che ieri parlavano di dimezzamento degli arrivi in Fvg grazie alla sospensione di Schengen. Secondo Pellegrino in realtà sono presidiati alcuni valichi peraltro da operatori costretti a lavorare in condizioni di forte disagio. Opinione opposta invece per Roberto Novelli consigliere regionale di Forza Italia che parla di frenata degli arrivi dalla rotta balcanica e di sensibili diminuzione dei minori stranieri non accompagnati passati dal 1.034 di settembre ai 660 attuali. «La riduzione degli arrivi – prosegue Novelli – dovrebbe rappresentare un’opportunità per i gestori delle strutture che potrebbero sfruttare questo momento per migliorarne l’organizzazione, in particolare rafforzando i controlli sugli ospiti». Sul tema è intervenuto anche Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia, che invece parla di una sospensione di Schengen come buon filtro, perché attuata anche in Slovenia e Croazia, che mette a dura prova l’attività illecita dei passeur. Tamaro sottolinea inoltre che sì gli operatori lavorano in condizioni non adeguate e per questo bisognerebbe intervenire con strutture fisse che possano essere attivate all’occorrenza. A Trieste intanto arriva Emergency che apre uno sportello socio sanitario in collaborazione con Donk per supportare le persone che arrivano attraverso la rotta balcanica. Si tratta di iniziative attuate anche in altri comuni italiani che hanno visto nel 2023 l’erogazione di oltre 42.500 prestazioni.