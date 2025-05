Roulotte in fiamme ad Aviano: i pompieri evitano il peggio

Un incendio ha completamente avvolto una roulotte nel tardo pomeriggio di ieri in un’area comunale di Aviano. L’allarme ha immediatamente mobilitato i Vigili del fuoco di Pordenone, che si sono trovati di fronte il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Ricevute rassicurazioni sull’assenza di persone all’interno del mezzo, le operazioni si sono concentrate prioritariamente sull’estinzione del rogo. La situazione ha richiesto particolare attenzione a causa della presenza di alcune bombole di GPL. Con prontezza, i pompieri hanno provveduto a metterle in sicurezza, allontanandole dalla zona critica e raffreddandole per scongiurare il rischio di esplosioni.

Una volta domato l’incendio, salvaguardando anche l’area verde circostante, i Vigili del fuoco hanno completato le operazioni con la bonifica dei resti della roulotte e la messa in sicurezza dell’intera area.