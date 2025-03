Rovato-Codroipo mercoledì 5 marzo in diretta su Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Telefriuli si prepara a raccontarvi in diretta la gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Mercoledì prossimo dalle 15.45 potrete seguire Rovato Vertovese-Codroipo con la telecronaca di Luca Ursig e riguardavi poi la partita a partire dalle 20.15. Uno speciale di Sport Fvg andrà in onda inoltre alle 19.45

Il sogno Codroipo continua e Telefriuli è pronta a raccontarvi un altro capitolo di storia della società biancorossa. Dopo la conquista del trofeo regionale a inizio anno, il pareggio contro il sandona che abbinato al 4 a zero sul brixen è valso il passaggio del turno nella fase nazionale, è arrivato il momento dei quarti di finale. L’avversario è il Rovato Vertovese, secondo nel girone c dell’eccellenza lombarda a un punto dalla prima in classifica e che nell’ultimo turno di coppa ha battuto il Genova calcio con un poker, al pari della squadra di Pittilino. Entrambe divise tra campionato e coppa, le due squadre si affronteranno mercoledì prossimo. Come stabilito dal sorteggio prima gara in Lombardia, seconda in Friuli, il 12 marzo. Fischio d’inizio alle 16 per il match d’andata, che Telefriuli vi racconterà in diretta con la telecronaca di Luca Ursig a partire dalle 15.45. In serata poi dalle 20,15 sarà possibile gustarsi di nuovo tutte le emozioni della partita, anticipate da uno speciale di sport fvg in onda dalle 19,45.