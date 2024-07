Rsa di Aiello, dipendenti accusati di aver maltrattato gli anziani assolti. Ecco perchè

I dipendenti della Rsa Le Meridiane di Aiello operavano con scarsa professionalità, sia nei modi, sia nel linguaggio, ma non maltrattarono gli anziani ospiti della struttura. E’ la motivazione con cui il gup di Udine Roberta Paviotti a fine giugno ha assolto sei dei sette tra infermieri e oss accusati di aver maltrattato per settimane le persone loro affidate. Una sola oss ha patteggiato un anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa.

Tutto era partito nel 2021 dalla denuncia presentata dalla direttrice della Rsa da poco arrivata ad Aiello e le condizioni degli anziani erano stata documentata da 45 giorni di intercettazioni dei carabinieri dei Nas in tre camere della struttura. Per quella vicenda, tre oss erano stati sospesi e quattro dipendenti erano finiti agli arresti domiciliari. Tutti avevano perso la loro occupazione.

Una decisione, quella del Gup, maturata dopo aver visionato i video realizzati dai militari dell’arma. Dai filmati girati nelle tre stanze e mai negli spazi comuni, afferma il giudice, non si coglie il clima di mortificazione prospettato dagli inquirenti. Nelle accuse, infatti, non viene riferito il contesto in cui gli episodi avvennero: spesso gli operatori cantano, gli ospiti ridono e in diverse occasioni rispondono più che a tono.

Sicuramente, si rileva nella sentenza, gli operatori si prendono libertà nel linguaggio motivata dalla confindenza e in alcuni casi sono insofferenti e infastiditi dagli anziani difficili da gestire. Si tratta, sottolinea il giudice, di modi poco rispettosi se non incivili, ma senza la volontà di mortificare o far soffrire gli anziani. Sono episodi condannabili da un punto di vista etico-professionale, ma non rilevanti penalmente.

La struttura, conclude Paviotti, avrebbe dovuto attivarsi per reperire personale più adeguato o formare quello presente o ancora assumere più personale.

Il gruppo Sereni Orizzonti, di cui la Rsa fa parte, ricorda che la denuncia è partita dall’azienda stessa quando si sono verificati gli eventi oggetto di discussione e che l’azienda rispetta pienamente la sentenza del giudice.