sabato 23 Agosto 2025
Cronaca

Ruba energy drink da un negozio, poi picchia i dipendenti che lo inseguono

Arrestato uno giovane straniero in Borgo Stazione, a Udine
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Dopo aver rubato oltre venti lattine di energy drink da un supermercato, per garantirsi la fuga, ha aggredito i dipendenti del negozio che lo stavano inseguendo lungo Borgo Stazione, colpendoli e strattonandoli. Per questo, un cittadino algerino di 28 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Udine in flagranza di reato con l’accusa di rapina impropria.

L’episodio è avvenuto giovedì 21 agosto, intorno alle 13, e ha portato sul posto una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale, allertata dal titolare dell’esercizio commerciale. Gli agenti, grazie alle indicazioni fornite, sono riusciti a intercettare l’uomo in Piazza della Repubblica e a trovare le bevande che l’uomo aveva nascosto nel suo zaino. Con il supporto del nucleo di polizia giudiziaria del Comando, gli agenti lo hanno arrestato in flagranza di reato per rapina impropria, aggravata dalle lesioni arrecate allo stesso titolare del negozio.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Udine e, su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato posto in custodia cautelare nel carcere di via Spalato.

