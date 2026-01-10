Ruba i farmaci all’ospedale di Palmanova, denunciato un 23enne

Si riprende dalla sbronza e ruba i farmaci antidepressivi dall’armadietto dei medicinali lasciato aperto dal personale medico. Per questo un triestino di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Palmanova per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

E’ accaduto nei giorni scorsi all’ospedale di Palmanova, dove il giovane era stato trasportato d’urgenza in ambulanza in stato di incoscienza per l’assunzione di sostanze alcoliche e farmaci. Dopo essersi ripreso, è stato notato dai sanitari mentre prendeva una siringa dal carrello delle medicazioni.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma, ai quali il ragazzo ha consegnato spontaneamente diverse scatole di farmaci antidepressivi, poi restituiti alla struttura sanitaria.