Ruba la bici dal garage, il proprietario lo blocca: arrestato 25enne

Si è accorto che gli stavano rubando la bici. Così il proprietario ha inseguito i ladri e bloccato uno di loro, consentendone l’arresto. E’ accaduto la notte del 24 luglio a Udine, nella zona di via Cividale. Due persone si sono introdotti nel garage di un’abitazione, appropriandosi di una bicicletta del valore di 200 euro. Mentre se ne stavano andando, però, sono stati visti dal padrone di casa, svegliato da alcuni rumori. L’uomo li ha inseguiti ed è riuscito a fermare uno di loro, un cittadino marocchino di 25 anni, e a recuperare la due ruote. Subito dopo sono arrivati gli agenti della Questura di Udine, allertati dallo stesso proprietario, che hanno arrestato il giovane con l’accusa di furto in abitazione. Stamani il gip di Udine Giulia Pussini ha convalidato l’arresto e disposto per il 25enne la custodia cautelare in carcere.