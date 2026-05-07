Ruba la borsa al bar, arrestato 19enne di Cividale

Ha afferrato la borsa adagiata sulla sedia del bar ed è scappato. Per questo i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, di origine straniera, residente a Cividale. E’ successo ieri pomeriggio in piazza Venerio, attorno alle 17. Il giovane, dopo aver bevuto un caffè, è uscito dal locale e ha notato la borsetta. Se ne impossessato e si è messo a correre. Le grida della proprietaria hanno allarmato i passanti e il gestore del bar, che hanno inseguito il giovane. Lui ha lasciato a terra la refurtiva, poi è stato bloccato, in attesa dell’arrivo dei militari dell’Arma. Oggi la direttissima in Tribunale a Udine, durante la quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione del 19enne.