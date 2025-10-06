  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
lunedì 6 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Commemorata a Monfalcone Norma Cossetto
Alberghi e pubblici esercizi, 100 posizioni aperte. Recruiting day il 30/10
Ori e gioielli rubati: i carabinieri di Pordenone cercano i proprietari
Ruba l’energy drink al supermercato: condannato a un anno di reclusione
Mossad a Udine, Pellegrino (AVS): “No a sovranità appaltata a Israele”
Unabomber: nessun esito dalle nuove analisi
Richiama un uomo che urina sulle vetrine, consigliere aggredito a Pordenone
Martignacco, si stringe il cerchio attorno all’aggressore del ds Cimenti
Mossad a Udine, è bufera anche a livello nazionale
Partita Italia-Israele, a Udine anche una pattuglia del Mossad
Ruba l'energy drink al supermercato: condannato a un anno di reclusione

A Udine, gli energy drink vanno letteralmente a ruba. E possono costare davvero cari. Il giudice del Tribunale di Udine Carla Missera ha condannato a un anno di reclusione Mohamed Benani, cittadino marocchino da poco maggiorenne ospite all'ex caserma Cavarzerani, per il reato di rapina impropria. Il maggio scorso, il ragazzo aveva sottratto 21 lattine di bevande energetiche nel supermercato Eurospar di viale Leonardo da Vinci. Era stato però sorpreso da un cassiere e, per guadagnarsi la fuga, lo aveva minacciato e spintonato, facendolo cadere a terra. La pena, pari a 17 giorni di reclusione a confezione, è stata sospesa. Due settimane fa, il Tribunale di Udine ha condannato per lo stesso reato e per lo stesso tipo di refurtiva, una ventina di energy drink, uno straniero di 28 anni a 1 anno e 8 mesi di reclusione. In quel caso, la pena era stata di un mese di reclusione a lattina.

