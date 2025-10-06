Ruba l’energy drink al supermercato: condannato a un anno di reclusione

A Udine, gli energy drink vanno letteralmente a ruba. E possono costare davvero cari. Il giudice del Tribunale di Udine Carla Missera ha condannato a un anno di reclusione Mohamed Benani, cittadino marocchino da poco maggiorenne ospite all’ex caserma Cavarzerani, per il reato di rapina impropria. Il maggio scorso, il ragazzo aveva sottratto 21 lattine di bevande energetiche nel supermercato Eurospar di viale Leonardo da Vinci. Era stato però sorpreso da un cassiere e, per guadagnarsi la fuga, lo aveva minacciato e spintonato, facendolo cadere a terra. La pena, pari a 17 giorni di reclusione a confezione, è stata sospesa. Due settimane fa, il Tribunale di Udine ha condannato per lo stesso reato e per lo stesso tipo di refurtiva, una ventina di energy drink, uno straniero di 28 anni a 1 anno e 8 mesi di reclusione. In quel caso, la pena era stata di un mese di reclusione a lattina.