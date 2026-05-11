Ruba nella sede della Polizia di Frontiera, condannata austriaca

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Ventidue mesi di reclusione, pena sospesa, per aver rubato un monopattino per bambini da 70 euro. E’ la pena inflitta dal giudice Matteo Carlisi a Annamaria Michenthaler, austriaca di 59 anni, per il reato di furto in abitazione. Secondo le accuse, due anni fa la donna entrò nel cortile degli alloggi della polizia di frontiera di Tarvisio, approfittando del portone rimasto aperto, e prese il monopattino della figlia di una dirigente. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sicurezza. Il difensore, l’avvocato Luca Campanotto, valuterà l’appello.