Ruba nell’azienda dove lavora: denunciato dipendente infedele

Aveva poi messo in vendita online il materiale.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aveva messo in vendita su piattaforme online materiali ed attrezzature che, precedentemente, aveva rubato nell’azienda per la quale aveva lavorato. Pensava, forse, di non essere scoperto il 58enne, residente nella bassa friulana, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Invece, dopo la querela sporta ai carabinieri dai responsabili della ditta di Latisana, che il mese scorso durante l’inventario si erano accorti dell’ammanco di attrezzature e utensili custodi nel magazzino, la verità è venuta a galla.

I militari hanno sin da subito fatto emergere dubbi sul comportamento di un ex dipendente; sospetti poi avvalorati dai successivi approfondimenti, che hanno fatto emergere come il 58enne avesse messo in vendita, su internet, materiali ed attrezzature del tutto simili a quelle rubate. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato il coinvolgimento dell’ex dipendente, consentendo di trovare nella sua abitazione la refurtiva per un valore di 5mila euro.

L’indagato era già noto ai carabinieri proprio per una vicenda simile che si era verificata lo scorso marzo. In quella circostanza, sempre su piattaforme on line, aveva messo in vendita una bicicletta rubata a Latisana. Anche allora una perquisizione domiciliare aveva permesso di rinvenire il bene rubato.

