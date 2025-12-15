Ruba il portafoglio della titolare di un bar di Udine: denunciata

Le immagini delle telecamere installate a bordo di un autobus di Udine sono state determinanti per identificare una ladra che nei giorni scorsi era riuscita a rubare il portafogli della titolare 74enne di un bar del centro storico. Il portamonete, custodito in una borsa riposta in un armadio, conteneva cento euro in contanti, documenti e oggetti personali.

Nonostante la responsabile indossasse una mascherina e una felpa con cappuccio, è stata riconosciuta grazie alle immagini della videosorveglianza comunale, che hanno permesso alla Polizia Locale di seguire la sua fuga e riconoscere il volto della responsabile – già nota per precedenti analoghi – non appena ha abbassato la guardia appena uscita da un bus urbano. A conclusione delle indagini, il Nucleo di Polizia Giudiziaria ha denunciato all’Autorità giudiziaria una cittadina italiana di 47 anni, residente a Campoformido per furto aggravato.