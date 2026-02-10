  • Aiello del Friuli
Cronaca

Ruba scarpe da Decathlon, arrestato ‘runner’

Sorpreso un 36enne con capi tecnici nel negozio del Terminal Nord
Redazione
Autore: Redazione

Un runner udinese di 36 anni è stato sorpreso a rubare scarpe da corsa e abbigliamento tecnico da Decathlon al Terminal Nord. L’uomo, già noto al personale per precedenti sospetti, entrava in negozio, sceglieva la merce e, nei bagni, staccava i dispositivi antitaccheggio per indossare i nuovi capi, lasciando sul posto le proprie scarpe. Questa volta a tradirlo è stato un sensore rimasto attivo che ha fatto scattare l’allarme. Le indagini hanno confermato che nei giorni precedenti aveva già sottratto altri due paia di scarpe. Lo sportivo è stato arrestato per furto aggravato e attualmente è ora ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

