Ruba soldi dalla cassa: denunciata la commessa “infedele”

Una commessa di 51 anni di Villa Santina è stata denunciata per furto. E’ accusata, a partire dal 24 giugno, di aver rubato dal registratore di cassa del supermercato per il quale lavora – Centro spesa Quadrifoglio di Ovaro – diverse decine di euro che, come hanno dimostrato le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, la donna regolarmente metteva nella sua borsetta. I continui ammanchi di soldi hanno insospettito la titolare, che si è rivolta ai carabinieri. I militari, al termine delle indagini, hanno denunciato la donna per furto aggravato.