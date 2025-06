Ruba una bicicletta, condannato a quasi tre anni di reclusione

Rubare una bicicletta, anche di valore non elevato, custodita in garage può costare davvero caro. Lo sa bene Vitali Putilo, cittadino moldavo di 24 anni residente a Udine, che oggi è stato condannato dal giudice Matteo Carlisi del Tribunale di Udine a 2 anni e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione. Stando alle accuse, nel gennaio 2023 il giovane entrò nella rimessa di una 50enne del capoluogo friulano e si impossessò di una bicicletta del valore di 500 euro. A incastrare il 24enne furono le immagini delle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali fu individuato dalle forze dell’ordine. Il suo difensore, l’avvocato Giovanni Donazzolo, ha annunciato appello. “L’unico testimone oculare del furto – afferma – ha riferito in aula che la persona da lui vista impossessarsi della due ruote non era l’imputato”. L’uomo è stato condannato a versare alla vittima, rappresentata dall’avvocato Salvatore Spitaleri, un risarcimento di mille euro.