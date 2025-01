Ruba un’auto e tenta la fuga: arrestato dopo un inseguimento nel centro di Udine

Nella notte tra venerdì e sabato, un cittadino ucraino di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Udine dopo un inseguimento nel centro della città . Poco prima della mezzonotte, l’uomo ha rubato un’auto, una Ford Kuga parcheggiata inavvertitamente aperta e con le chiavi inserite di fronte all’abitazione del proprietario. Quest’ultimo, accortosi della sparizione del proprio mezzo, ha contattato la Sala Operativa della Questura che ha fatto intervenire una Volante. L’auto rubata è stata intercettata nei pressi di Piazzale Cella, in corrispondenza dell’intersezione con via Sabbadini. Nonostante le ripetute intimazioni ad arrestare la propria marcia, anche mediante l’attivazione dei sistemi di emergenza visivi e sonori, il ladro ha iniziato una rocambolesca fuga lungo alcune vie del centro fino ad imboccare contromano via Volturno. In corrispondenza dell’intersezione con via Valussi, il veicolo ha perso aderenza sull’asfalto ed è finito contro il marciapiede antistante il Palazzo della Regione.

L’ucraino ha tentato la fuga a piedi ma è stato presto raggiunto dagli agenti ai quali ha posto resistenza, divincolandosi e sferrando delle gomitate, tanto da causare ad uno di loro una distorsione al ginocchio.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza del fatto hanno fatto emergere, a carico del cittadino ucraino residente ad Udine ma di fatto senza fissa dimora, plurimi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. Dentro all’auto rubata è stato rinvenuto anche un portafoglio con documenti intestati ad altre persone, verosimile provento di furto.

L’ucraino è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria in stato d’arresto per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per il reato di ricettazione, con conseguente sequestro dei documenti rivenuti all’interno del veicolo, per i quali sono in corso accertamenti sulla loro provenienza. Per l’uomo è stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere.