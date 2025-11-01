Ruba vestiti da Sorelle Ramonda, aggredisce il vigilante e scappa: arrestato

GUARDA IL VIDEO Una violenta colluttazione. Un vigilante di 60 anni che ha sbattuto violentemente la faccia a terra, perdendo parecchio sangue. Sono i contorni della rapina avvenuta oggi, alle 12.10, all’interno del negozio Sorelle Ramonda di Reana del Rojale. L’aggressore, un uomo di nazionalità serba di 44 anni, residente in provincia di Vicenza, è stato fermato ed arrestato dai carabinieri. La convalida è attesa per la giornata di lunedì.

Quello che all’apparenza sembrava un normale cliente, interessato all’acquisto di vestiti, in realtà era un ladro. Che sotto ad una pancera aveva nascosto dell’abbigliamento appena rubato nel negozio. Aveva cercato di rimuovere le placche antitaccheggio ma, evidentemente, non aveva fatto i conti con i dispositivi di sicurezza dei quali il punto vendita è dotato.

Quando è suonato l’allarme, al passaggio dell’uomo che nel frattempo si era diretto verso l’uscita, il vigilante in servizio gli ha intimato di fermarsi. Lui, però, ha reagito male. Tra i due ne è nata una violenta colluttazione, con la guardia che è rovinata a terra. In suo soccorso, nell’attesa dell’arrivo dei carabinieri, è arrivata una collega che ha cercato di contenere le violenze.

I militari, giunti subito sul posto, sono riusciti a fermare il 44enne serbo e lo hanno arrestato per rapina. Nella sua auto sempre i carabinieri hanno trovato altro abbigliamento, insieme a delle forbici per rimuovere le placche antitaccheggio, rubato nei giorni scorsi in altri negozi dell’hinterland udinese.

Il vigilante, rimasto gravemente ferito, è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Udine.