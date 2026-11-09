Rubano 20 chili di kiwi, denunciati gli autori

Venti chili di kiwi rubati in un’azienda agricola di Aviano sono stati recuperati dai carabinieri e restituiti al titolare. Le indagini hanno portato alla denuncia dei presunti autori, trovati in possesso anche di altri 92 chili di frutta e ortaggi, ritenuti provento di ulteriori furti.

Le verifiche nelle aziende della zona non hanno permesso di individuare i proprietari: non risultavano nemmeno denunce per gli ammanchi. Per evitare che gli alimenti deperissero, l’autorità giudiziaria ne ha autorizzato il dissequestro e la donazione alla parrocchia di San Zenone. A don Davide Corva sono stati consegnati 55 chili di mele e 37 di verze, destinati alle famiglie in difficoltà.