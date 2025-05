Rubano al supermercato di Majano, arrestata coppia di stranieri

Una coppia di cittadini rumeni, lui di 24 anni, lei di 20, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri per furto in una supermercato di Majano. I due sono entrati nel negozio e ne sono usciti pagando una bottiglietta d’acqua. La commessa del supermarket si è insospettita e ha chiesto loro cosa avessero nello zaino. La coppia si è rifiutata di aprire la borsa ed è salita in auto. Nel frattempo, sono arrivati i militari dell’Arma che li hanno perquisiti, trovando generi alimentari del valore di 70 euro dei quali i due non hanno saputo spiegare la provenienza. Oggi, assistiti dall’avvocato Francesca Premier, sono comparsi per direttissima davanti al giudice Carla Missera del Tribunale di Udine, che ha convalidato l’arresto e disposto la loro liberazione.