martedì 9 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Rubano birra e bevande energetiche, arrestati due stranieri
Codice del commercio e del turismo approvato all’unanimità dai sindaci
Terzo bando Interreg: un milione di euro per nuovi progetti transfrontalieri
Stagione balneare verso la chiusura, il bilancio del sindaco di Lignano
Friulia nel capitale di Santalucia Mobili: operazione da 1 milione di...
Traffico illecito, reperti archeologici restituiti ad Ecuador e Iran
“Ha il vestito sporco, glielo puliamo”: via la collana d’oro ad...
Accoltellamento in piazza San Giacomo, Dusso riconosce gli aggressori
Auto catapulta ciclista nel canale, subito preso il pirata della strada
Castelmonte, oggi il 50° pellegrinaggio annuale dell’Arcidiocesi
Cronaca

Rubano birra e bevande energetiche, arrestati due stranieri

Il furto è avvenuto alla Coop di Cormons. Mentre uno distraeva le commesse, il connazionale si dileguava con le bibite vendita
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Due marocchini sono stati arrestati ieri pomeriggio per un furto aggravato commesso ai danni della Coop di Cormons di via Venezia Giulia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, mentre uno dei due stranieri distraeva le commesse, il connazionale cercava di uscire con della merce sottratta dagli scaffali senza pagare.

I militari dell’arma, allertati dal personale del supermercato, sono intervenuti prontamente, bloccando all’esterno dell’attività, in flagranza di reato, l’uomo che trasportava birre e bevande energetiche all’interno di due borse.

Entrambi i due uomini sono stati arrestati, mentre la refurtiva è stata restituita al supermercato. Dopo le procedure di rito, l’uomo fermato con la refurtiva è stato trasferito nel carcere di Gorizia. Le indagini ora continuano per capire se i due siano coinvolti in altri furti simili.

