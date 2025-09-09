Rubano birra e bevande energetiche, arrestati due stranieri

Due marocchini sono stati arrestati ieri pomeriggio per un furto aggravato commesso ai danni della Coop di Cormons di via Venezia Giulia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, mentre uno dei due stranieri distraeva le commesse, il connazionale cercava di uscire con della merce sottratta dagli scaffali senza pagare.

I militari dell’arma, allertati dal personale del supermercato, sono intervenuti prontamente, bloccando all’esterno dell’attività, in flagranza di reato, l’uomo che trasportava birre e bevande energetiche all’interno di due borse.

Entrambi i due uomini sono stati arrestati, mentre la refurtiva è stata restituita al supermercato. Dopo le procedure di rito, l’uomo fermato con la refurtiva è stato trasferito nel carcere di Gorizia. Le indagini ora continuano per capire se i due siano coinvolti in altri furti simili.