Rubano camion e lo usano come ariete: spaccata da film a Tolmezzo

Dopo aver rubato da un deposito comunale un autocarro di proprietà dell’amministrazione di Tolmezzo, lo hanno utilizzato come ariete per sfondare la saracinesca di un negozio specializzato in bicilette professionali. La spaccata è avvenuta attorno alla mezzanotte di ieri nel capoluogo carnico ai danni della BikeSki di via Grialba. Una volta aperto un varco nella serranda dello store, i malviventi hanno svuotato l’intera vetrina, caricando sul camioncino Iveco tutti i mezzi a due ruote che si trovavano esposti. Il colpo ai danni del negozio è stato stimato in 20 mila euro, danni esclusi. Purtroppo nella zona non sono attive telecamere utili al fine dell’indagine dei carabinieri.

Sempre nel capoluogo carnico, un secondo furto è avvenuto in una palazzina di piazza Domenico da Tolmezzo. Qui, al terzo piano, ignoti sono entrati in un appartamento, rubando 2 mila euro in contanti e gioielli stimati per ulteriori 4 mila euro. Su questa ruberia indagano i carabinieri di Paluzza.