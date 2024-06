Rubano gasolio da azienda di Flaibano, arrestati due stranieri

Avevano appena rubato 95 litri di gasolio contenuti in un escavatore di un’azienda di Flaibano. Due cittadini rumeni di 34 e 27 anni residenti nel Friuli occidentale sono stati arrestati dai carabinieri. E’ successo la sera giovedì scorso, quando la coppia, all’avvicinarsi nella pattuglia dell’Arma, ha cercato di fuggire da una zona defilata vicino alla sede della Ghiaie Ponterosso srl. I due sono stati fermati e trovati con la refurtiva nell’auto contenuta in cinque taniche. Al più anziano sono stati contestati altri due episodi simili avvenuti a maggio sempre nella stessa azienda. Ieri il gip di Udine Giulia Pussini ha convalidato l’arresto e disposto per i due il divieto di dimora nell’ex provincia di Udine.