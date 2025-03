Rubano in casa, il proprietario li scopre e li fa arrestare

Due cittadini stranieri – un iracheno di 29 anni e un egiziano di 19, domiciliati rispettivamente a Porpetto e al centro Caritas di Udine, sono stati arrestati ieri notte, in flagranza di reato, dai carabinieri. Sono stati sorpresi dal proprietario a rubare in casa, in via Centa ad Arta Terme.

I due sono riusciti a fuggire con due cellulari e un portafoglio contenente 500 euro ma, poco dopo, sono stati bloccati dai carabinieri. Addosso avevano ancora la refurtiva. Questa mattina, al termine dell’udienza per direttissima, i due sono stati condotti in carcere a Udine.