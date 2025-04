Rubano Rolex e stilografica in oro, furto in casa da 50mila euro a Udine

Tre orologi, due Rolex e un Cartier, una penna stilografica in oro e una pistola modello Smith& Wesson: è quanto era custodito nella cassaforte dell’abitazione di un uomo di 77 anni di Udine, svaligiata la notte scorsa dai malviventi, entrati in casa approfittando dell’assenza del proprietario. Il bottino si aggira attorno ai 50mila euro.

Quando l’anziano è rientrato nell’abitazione di via Podgora, ha trovato la porta manomessa, le stanze messe a soqquadro e la cassaforte forzata e svuotata. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Udine Est, che stanno analizzando le telecamere dell’abitazione e il sistema comunale di videosorveglianza della zona in cui è avvenuto il furto.