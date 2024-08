I carabinieri della stazione di Aiello hanno deferito per furto due cittadini marocchini di 22 e 39 anni, domiciliati all’ex Caserma Cavarzerani di Udine. La coppia si è resa responsabile di alcuni furti, avvenuti in diversi negozi dell’Outlet Village di Palmanova venerdì 26 luglio. Quel giorni i due avevano rubato vestiti e calzature per un valore di 360 euro.