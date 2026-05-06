Rubarono 300 euro di carne, condanne per quasi 9 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il valore della carne rubata in un supermercato di Buja si aggirava attorno ai 300 euro. Ma il conto presentato dalla giustizia è stato ben più salato: quasi 9 anni di reclusione per il reato di rapina in concorso. A tanto ammontano le pene inflitte stamani dal gup di Udine Rossella Miele a Ilari e Viviana Pasquale, 21 e 25 anni di Pozzuolo condannate a 3 anni ciascuna, e a Sharon Hudorovich Levacovich, 26 anni di Udine, condannata a 2 anni e 8 mesi.

Nel marzo 2023, le tre donne entrarono nel supermarket, riempirono il carrello di merce e si allontanarono senza pagare. Caricarono la carne sulla loro automobile, ma furono raggiunte da due dipendenti del negozio, che cercarono di fermarle. Il terzetto fece retromarcia, rischiando di investire una delle due commesse, per poi dileguarsi. La donna riuscì a scansarsi per un soffio, facendo un balzo di lato.

Il difensore Massimo Cescutti sta valutando la possibilità di non coltivare l’appello e usufruire così di un ulteriore sconto di pena.