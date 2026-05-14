Rubarono all’anziana anche i denti d’oro: condannati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si erano fatti consegnare da una donna di 91 anni di Sedegliano tutti gli oggetti di valore che aveva in casa, compresi i suoi sette denti d’oro. Francesco Pio Palmentieri e Pasquale Sellitto, di 25 e 23 anni, entrambi originari del Napoletano, sono stati condannati dal gup di Udine a 2 anni e 4 mesi e a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Il colpo è stato messo a segno lo scorso settembre con la tecnica del finto carabiniere. Un complice ha chiamato la vittima al telefono e ha convinto la badante a uscire di casa per incontrare un militare dell’arma. Poi, Sellitto si è presentato alla porta come carabiniere e si è fatto dare dalla donna tutti gli ori e gli argenti con la scusa di doverli controllare, in tutto una quarantina di gioielli. Infine è salito su un’auto guidata da Palmentieri, che non ha mai conseguito la patente, e hanno cercato di andarsene. I due, però, erano tenuti d’occhio da tempo dai veri carabinieri, che li hanno immediatamente intercettati e arrestati. I loro difensori, gli avvocati Lara Comini e Laura Luzzatto Guerrini, valuteranno l’appello.