Rubata e spaccata statua del presepe di Monfalcone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuovo vandalismo ai danni del Presepe di Monfalcone. Durante la notte di Natale, un gruppo di cinque/sei giovani ha sottratto una statuetta, una pecora, dalla Natività per poi distruggerla, decapitandola, gettandone infine i resti sulla pista di ghiaccio. Grazie anche alle riprese delle telecamere private presenti in zona la Polizia locale sta identificando le ragazze e i ragazzi responsabili dell’accaduto.

“Al di là del valore materiale del bene danneggiato – dichiara l’eurodeputata nonché consigliere comunale con delega alla sicurezza -, ciò che colpisce e preoccupa è il significato del gesto: un atto di disprezzo verso uno dei simboli più profondi del Natale. Il presepe non è soltanto una rappresentazione tradizionale, ma un richiamo alle nostre radici, alla nostra storia e ai valori che hanno costruito la nostra comunità e la nostra civiltà”.

Il primo gennaio del 2024 a essere preso di mira dai vandali fu la statua del Gesù bambino, della casetta di Babbo Natale posizionato nella centrale piazza della Repubblica, a Monfalcone.

“Colpire il presepe significa colpire ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che vogliamo continuare a essere – sottolinea l’ex sindaca: l’Occidente, la nostra identità cristiana e le nostre radici.”