mercoledì 10 Settembre 2025
Cronaca

Rubata la SIM da uno smartwatch di una bimba, denunciati due adulti

A Gradisca d’Isonzo
Redazione
Autore: Redazione

I Carabinieri di Gradisca d’Isonzo hanno denunciato due uomini per aver rubato una SIM card da uno smartwatch appartenente a una bambina di 10 anni. Il furto è avvenuto mesi fa, ma le indagini hanno permesso di identificare i responsabili, due italiani di 36 e 37 anni.

Le verifiche da parte dei militari hanno portato a un’ulteriore scoperta: uno dei due uomini era in possesso di una piccola quantità di marijuana. Per questo motivo, è scattata anche una segnalazione amministrativa alla Prefettura.

