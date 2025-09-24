Rubati attrezzi alla Superbeton: colpo da 50 mila euro

Furto ai danni della Superbeton di Udine. Ignoti, tra il 18 e il 23 settembre, sono entrati nel piazzale di via Emila al civico 129, riuscendo a scappare con diversi oggetti, materiali e utensili utilizzati dall’azienda per asfaltare o realizzare opere in cemento. Dalla proprietà sono spariti schede di controllo, bruciatori, inverte e impianti per cablare il rame per un valore complessivo di 50 mila euro. Il colpo è stato denunciato dai responsabili dell’azienda ai carabinieri della stazione di Udine est.