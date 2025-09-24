  • Aiello del Friuli
mercoledì 24 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Rubati attrezzi alla Superbeton: colpo da 50 mila euro
Meno sprechi, più salute: come l’HTA rivoluziona l’accesso alle cure
5 anni di TEC4I FVG: innovazione e imprese al centro dell’evento...
Scoperchiata un’altra casa abbandonata a Mereto di Tomba
Allagamenti, 20 interventi tra la Bassa e la Destra Tagliamento
Rissa e violenza sessuale su minore, chiuso noto locale di Premariacco
Ritorno delle Province vicino, “Cancelliamo scempio Giunta Serracchiani”
Più sicurezza per Udine, Fratelli d’Italia dal Questore
Festival della Città Ideale al via con Ezio Mauro e Luciana...
Sollievo del comparto Legno Arredo, rinviata normativa europea EUDR
Cronaca

Rubati attrezzi alla Superbeton: colpo da 50 mila euro

Spariti dal piazzale di via Emilia utensili e schede
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Furto ai danni della Superbeton di Udine. Ignoti, tra il 18 e il 23 settembre, sono entrati nel piazzale di via Emila al civico 129, riuscendo a scappare con diversi oggetti, materiali e utensili utilizzati dall’azienda per asfaltare o realizzare opere in cemento. Dalla proprietà sono spariti schede di controllo, bruciatori, inverte e impianti per cablare il rame per un valore complessivo di 50 mila euro. Il colpo è stato denunciato dai responsabili dell’azienda ai carabinieri della stazione di Udine est.  

