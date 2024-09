Rugby, calcio, corsa e ciclismo. Sabato di festa e sport a Pasian di Prato

Sport e associazioni sono un volano per unire la comunità attraverso le loro manifestazioni, comprese quelli culturali e solidaristiche. Fare rete per stimolare il tessuto sociale, rafforzare l’identità del territorio e promuovere una comunità. Al contempo sostenere chi non ha nulla dall’altra parte del mondo. È il senso della seconda “Festa dello sport per tutti” organizzata al polisportivo di Pasian di Prato dall’Asd Chiarcosso Help Haiti, Rugby club Pasian di Prato e Pasianese calcio, coinvolgendo tutte le fasce di età in diverse discipline.

Ad aprire la giornata, al mattino, è stato il ciclismo, con la terza edizione della Gravel per Haiti su due tipi di tracciato. Dalle 14.30 alle 15.30 si è invece dato spazio al podismo con l’undicesima “Haiti fun run”, corsa a passo libero, con percorsi da 8 e 14 chilometri. Dalle 15 alle 18, il polisportivo ha poi ospitato due tornei promozionali: il secondo torneo HaRuPas di calcio (che ha coinvolto i ragazzi dei primi passi, pulcini e esordienti) e il secondo torneo giovanile di rugby.

In campo giovanissimi calciatori e rugbisti per match amichevoli e a corollario eventi podistici, ludici motori e a passo libero.

A fine giornata sono stati infine consegnate le targhe a chi si è distinto nel volontariato e nell’organizzazione delle varie manifestazioni sportive: Massimo Inguscio, presidente della Pasianese Calcio, Sergio De Nobili, presidente del Rugby Club Pasian di Prato e Alessandro Simonitti, organizzatore della Gravel per Haiti Cormoroad, e Angelo Iuri consigliere di Help Haiti e organizzatore della 11ima Haiti Fun Run.

“Fare squadra è fare comunità ha ricordato il vicegovernatore con delega allo Sport del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil. La comunità è solidale ed è sociale: non lascia mai nessuno indietro. È un po’ come una famiglia; sa ritrovarsi nei momenti piacevoli e sa fare squadra nelle difficoltà, permettendo di superare gli ostacoli insieme. È l’insegnamento più importante di questa giornata, così bella perché i bambini giocano tra di loro nell’erba ma anche così profonda nel suo significato”.