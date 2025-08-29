Runjaic blocca Solet: “Rimarrà qui, ho parlato con lui”

Il mercato si avvia alla conclusione: a poco più di tre giorni dallo stop alle operazioni, in casa bianconera c’è però molto fermento. Runjaic attende ancora un paio di rinforzi mentre radiomercato continua ad ipotizzare cessioni eccellenti proprio sul filo di lana. Simili possibilità non fanno certo dormire sonni tranquilli al tecnico tedesco, soprattutto perchè l’indiziato numero uno rimane Oumar Solet, da tempo nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro, che domenica a San Siro potrà rivedere da vicino il difensore francese, nei giorni scorsi si è visto respingere la richiesta di prestito dall’Udinese. Circostanza arrivata alle orecchie di Runjaic che lo ha ammesso al termine della conferenza stampa pre Inter. Il tecnico è stato perentorio al riguardo: “Solet Inter è una questione chiusa. Ci sono giocatori che vengono qui per crescere e ambire a grandi squadre, come Solet. Ma le offerte devono essere all’altezza delle richieste dell’Udinese: nel suo caso, l’offerta dell’Inter non è stata soddisfacente. Ho parlato con Oumar e mi ha detto che continuerà con noi. Lui è un professionista, la questione è chiusa. Quando avrà imparato a sfruttare tutto il suo potenziale, arriveranno molte altre richieste per lui. Noi lo aiuteremo a raggiungere quel livello. Ma può ancora migliorare, non ha ancora raggiunto il suo massimo. Solet resta qui” ha sentenziato una volta per tutte.