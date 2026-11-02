Runjaic è il passato, conto alla rovescia per Zanetti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 871 giorni: tanto è durato il regno friulano di Kosta Runjaic, allenatore tedesco che nel 2024 ha folgorato Gino Pozzo tanto da essere ufficializzato il 14 giugno di quell’anno, dopo una salvezza complicata conquistata da Cannavaro a Frosinone. In due stagioni e 10 partite, per un totale di 86 gare alla guida dei bianconeri, il mister ha totalizzato 99 punti, una media di 1,15 a gara. Ha regalato alcune soddisfazioni, circoscritte a singole partite, vedi i due successi dello scorso anno a San Siro contro Inter e Milan, ma non è mai riuscito a dare continuità di prestazione e di rendimento ad una squadra priva ancora di identità. La separazione dall’Udinese avviene dopo 27 successi, 18 pareggi e 41 sconfitte ma oltre all’opzione di ct della Polonia ha in ballo adesso anche chiamate da panchine di club europei. Dalle 18,12 di questa sera, momento in cui è stato diramato il comunicato ufficiale del suo esonero, Runjaic è storia. “Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti” recita la nota del club che si appresta ad annunciare Paolo Zanetti, il futuro che avanza. Dopo il mancato approdo in bianconero nell’estate del 2021, oggi si sono verificate per l’ex tecnico del Verona le condizioni ideali per il sì all’Udinese.